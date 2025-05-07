Вингер Барселоны Рафинья забил один гол в ворота Интера в ответном полуфинале.

Вингер Барселоны Рафинья в ответном полуфинале Лиги чемпионов с миланским Интером стал автором гола в ворота итальянского клуба на 87-й минуте. После этого каталонцы повели в счете 3:2, но затем пропустили в компенсированное время второго тайма и проиграли в дополнительное время – 3:4.

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Гол в ворота Интера стал для Рафиньи 13-м в нынешней Лиге чемпионов, также у него 8 ассистов. Бразилец завершил нынешнюю кампанию, набрав 21 очко по системе "гол+пас".

28-летний бразилец повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голевых действий за один сезон в Лиге чемпионов. Португалец набрал 21 очко в сезоне-2013/2014.

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