В матче 30 тура Ла Лиги Барселона не смогла переиграть Бетис и воспользоваться поражением Реала от Валенсии. Игроки “кулес” после игры не скрывали своей грусти, но наиболее разъяренным выглядел лидер команды Рафинья.

Анчелотти объяснил отсутствие Лунина – тренер Реала сохраняет оптимизм относительно борьбы за чемпионство с Барселоной

Болельщики на трибунах сняли на видео бразильца, который не сдерживал своих эмоций, споря как с соперниками, так и с арбитрами, и даже тренером Гансом-Дитером Фликом, который пытался утихомирить Рафинью после конфликта с лайнсменом. Эти кадры уже опубликовали в соцсети X.

Дошло до того, что досталось травмированному капитану "блаугранас" Марку-Андре тер Штегену, который на пути в подтрибунное помещение подал руку Рафинье, чтобы успокоить партнера, а в ответ получил толчок.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний бразильский вингер забил 27 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за Барселону во всех турнирах.

God only knows what this linesman was telling Raphinha…



Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA — ᴘɢ² (@angrygavi) April 5, 2025

Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала