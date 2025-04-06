Рафинья поссорился с Фликом и толкнул капитана Барселоны после осечки с Бетисом – видео конфликта
Бразильский вингер "блаугранас" Рафинья не сдержал эмоций после неудачного матча с Бетисом.
В матче 30 тура Ла Лиги Барселона не смогла переиграть Бетис и воспользоваться поражением Реала от Валенсии. Игроки “кулес” после игры не скрывали своей грусти, но наиболее разъяренным выглядел лидер команды Рафинья.
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Болельщики на трибунах сняли на видео бразильца, который не сдерживал своих эмоций, споря как с соперниками, так и с арбитрами, и даже тренером Гансом-Дитером Фликом, который пытался утихомирить Рафинью после конфликта с лайнсменом. Эти кадры уже опубликовали в соцсети X.
Дошло до того, что досталось травмированному капитану "блаугранас" Марку-Андре тер Штегену, который на пути в подтрибунное помещение подал руку Рафинье, чтобы успокоить партнера, а в ответ получил толчок.
Напомним, что в текущем сезоне 28-летний бразильский вингер забил 27 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за Барселону во всех турнирах.
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