Бывший защитник Шальке из Гельзенкирхена, мюнхенской Баварии и ряда других команд Рафинья снова будет выступать в бразильской Серии А.

Ветеран стал игроком Гремио, сообщает официальный сайт клуба.

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Рафинья подписал с "мушкетерами" контракт до конца 2021 года. В Порту-Алегри 35-летний защитник перебрался в статусе свободного агента. В начале февраля он покинул пирейский Олимпиакос. Рафинья является воспитанником бразильской Коритибы. Также фулбек на родине защищал цвета Фламенго, а лучшие годы карьеры провел в Баварии, с которой завоевал 18 трофеев.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 22 матча за Олимпиакос во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В составе Гремио он будет выступать под привычным 13-м номером.

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