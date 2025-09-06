Рафинья вместе с семьей решил провести день в Диснейленде. Впрочем, отдых принес неприятный опыт для семьи игрока Барселоны.

Дело в том, что сына Рафиньи проигнорировал аниматор Диснейленда, который был одет белкой, как из мультсериала Чип и Дейл. Мальчик несколько раз подходил, чтобы обнять персонажа, но каждый раз работник обнимал других детей, не обращая внимания на сына бразильца.

"Ваши работники – это позор. Они не должны так относиться к людям, особенно к ребенку. Они должны делать детей счастливыми, а не презирать их. Я бы предпочла называть это пренебрежением, чем чем-то другим. Они – позор. Я понимаю усталость тех, кто здесь работает, но почему они обняли всех белых детей, а не моего сына?

Я ненавижу парижский Диснейленд. Он просто хотел приветствия и объятий. К счастью для вас, он не понимает. Парижский Диснейленд, этот работник – дерьмо, он дурак", – написал Рафинья в соцсетях.

Жена бразильского вингера Тая Беллоли сопровождала сына и рассказала, что аниматор крепко держал другого ребенка за руки, чтобы не контактировать с ее сыном.

"Он держал девочку за обе руки, чтобы не отдать ей свою! И, не удовлетворившись, он забрал у него девочку. Какая ненависть", – цитирует Cope Беллоли.