"Я чувствовал, что Хави и его команда не доверяют мне достаточно. Я выкладывался на полную каждые 60 минут, но он все равно первым заменял именно меня", – поделился Рафинья в комментарии Mundo Deportivo.

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В частности, бразилец вспомнил матч Лиги Европы против Манчестер Юнайтед: "Я только что создал еще один очень опасный момент, чувствовал себя уверенно, играл хорошо – и именно меня он решил заменить первым. Я сел на скамейку, не выдержал и ударил по сиденью. Не мог поверить в то, что происходит. Я много разговаривал с ним, пытался изменить все, но у него было свое видение", – добавил он.

Напомним, что в этом сезоне Рафинья под руководством Ганс-Дитер Флика демонстрирует уровень игры претендента на "Золотой мяч" – 31 гол и 25 ассистов в 52 матчах сезона за Барселону во всех турнирах.

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