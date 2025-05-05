Вингер Барселоны Рафинья рассказал историю о том, как мог оказаться на чемпионате Европы в 2021 году. Бразилец хотел выступать за сборную Италии.

"Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на чемпионат Европы, который должен был состояться в 2020 году. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел.

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Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто говорил со мной. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.

Но в то же время в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии. И, к счастью, я не получил итальянский паспорт вовремя", – цитирует вингера "кулес" Sky Sport Italia.

Издание отмечает, что Рафинья мог выступать за Италию благодаря итальянскому гражданству своего отца.

Напомним, что в финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" переиграла сборную Англии в серии пенальти (1:1, по пен. 3:2).

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