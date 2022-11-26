30-летняя звезда травмировался в матче первого тура ЧМ-2022 против Сербии, из-за чего пропустит групповой этап. Одни фанаты его поддержали, другие традиционно захейтили. Рафинья же вступился за Нея.

"Этот день стал одним из самых трудных за всю мою карьеру": Неймар оценил шансы сыграть на ЧМ-2022 после травмы

"Самая большая ошибка в карьере Неймара – родиться бразильцем. Фанаты Аргентины относятся к Месси, как к Богу. Фанаты Португалии относятся к Роналду, как к королю. Бразильцы же желают Неймару сломать ногу", – написал звезда Барселоны в Instagram.

"Селесао" на групповом этапе ЧМ-2022 осталось провести еще два поединка – 28 ноября против Швейцарии и 2 декабря против Камеруна.