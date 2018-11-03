Рафинья: Был убежден, что останусь в Интере, но пришлось продолжить карьеру в Барселоне

Хавбек Барселоны Рафинья Алькантара рассказал о своем голе в ворота Интера и объяснил, почему покинул итальянский клуб.

"Почувствовал огромную радость, забив за свою команду, но, с другой стороны, я не хотел праздновать этот гол из уважения к бывшим товарищам по команде. Игра с Интером – одновременно особое и странное событие. Несколько месяцев назад я играл с этими футболистами плечом к плечу, а теперь они мои соперники. Очень странно.

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Был убежден, что останусь в Интере, хотел этого, но обстоятельства изменились. В команде предпочли других игроков, и у меня не было другого выбора, кроме как продолжить карьеру в другом месте. Но я благодарен Интеру за помощь, которая была оказана мне в течение девяти месяцев", – цитирует Рафинью Corriere dello Sport.

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Напомним, Рафинья играл за итальянский Интер на правах аренды с января 2018 года. У "нерадзури" было право выкупа за 35 миллионов евро, которым они не воспользовались.