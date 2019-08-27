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Рафаилов: В прошлом сезоне Заря опустилась до уровня Александрии и Мариуполя

16:40 38 Читати українською
Рафаилов: В прошлом сезоне Заря опустилась до уровня Александрии и Мариуполя
Сергей Рафаилов / соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов считает, что Александрия и Мариуполь не стали сильнее.

"В течение шести лет Заря регулярно попадает в еврокубки. Если она не попала в групповой этап или начинает с квалификации, то ничего страшного в этом нет. Рома с нами начинает с этого раунда квалификацию в Лигу Европы.

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Пропустили Александрию и Мариуполь в прошлом сезоне? Скорее, это мы опустились на их уровень, а не они поднялись.

Зная комплектацию и финансовые возможности этих клубов, конечно, Заря стоит выше. Это однозначно. Сыграло роль то, что мы теряли очки с теми, кто не попал в топ-6", – сказал Рафаилов в программе "Футбольный формат".

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Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Заря Заря Сергей Рафаилов
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