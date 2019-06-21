Рафаилов прокомментировал слухи о трансфере Караваева в Динамо

Генеральный директор Сергей Рафаилов поделился мыслями относительно трансферной политики Зари.

"Каждый сезон к Заре, которая выступает 6 лет в еврокубках, к ее игрокам есть интерес, есть много слухов. Пока конкретного предложения от Динамо не поступало. Есть предложения по нескольким футболистам Зари от зарубежных клубов. О них знает тренер и руководство.

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Тымчик, скорее всего, на следующий сезон останется у нас в аренде, по нему мы договоримся. Трансферная политика Зари стабильна. У нас были ошибки, но у нас есть примеры заработка на трансферах. Мы не закрыты к предложениям, если они соответствуют интересам клуба и игрока. Мы понимаем, сколько может стоить трансфер футболиста Зари.

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Одно дело покупать одного и того же футболиста из Шахтера или Зари. Предложения разные, но все должно быть уравновешено. Если предложение появится на бумаге – будем обсуждать, посоветуемся с тренером, будем рассматривать, какие аргументы есть у нашего клуба", – сказал Рафаилов в комментарии официальному сайту Зари.