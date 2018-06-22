Рафаилов потроллил Мариуполь: У нас есть реальная возможность видеть украинский клуб в финале Лиги Европы

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов считает, что судьба чемпионата Украины сезона 2017/18 решалась не на футбольном поле.

"Мне казалось, что в связи с завершением Чемпионата Украины 17-18, тема неявки Динамо в Мариуполь закрыта. Но нет. Поэтому хочу высказать свое мнение.

Мариуполь получил аттестат на участие в Лиге Европы

Но прежде вот о чем. На сегодня у нас есть реальная возможность видеть украинский клуб в финале Лиги Европы. Для этого Мариуполю необходимо заявить свой стадион, который, как мы знаем соответствует всем и всему, на матчи ЛЕ. Очень видному бизнесмену, а по совместительству президенту городской федерации футбола, всех, кто не захочет ехать в Мариуполь, обозвать трусами. Главному креативщики клуба вывесить с десяток баннеров на эту тему. И все, путь к финалу открыт.

Хочу задать вопрос, почему хорвату из Динамо Киев безопасно ехать в Мариуполь, а хорвату из Динамо Загреб – нет. Конечно, в этой ситуации наши футбольные руководители должны были найти другой выход и он был, но в угоду чьим-то интересам было принято решение о поражении Динамо. Поэтому споры о том, кто настоящий чемпион и продолжаются", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.