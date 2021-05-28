Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов с нездоровой любовью относится к советскому прошлому.

Именитый менеджер с восторгом отмечает день пограничника, чем поделился в своем Instagram.

Рафаилов – о переезде в Россию: Не хочу, чтобы мне указывали, на каком языке разговаривать

Простой поздравительной публикации Рафаилову показалось мало. Он натянул майку и фуражку советского пограничника КГБ, а перед собой раскинул большое полотно с соответствующим содержанием. Бывшего функционера не смутила репутация силовой структуры, которая уничтожила жизни миллионов украинцев.

Напомним, Рафаилов работал гендиром Зари на протяжении 11 лет (2009-2020), после чего переехал жить в Россию.

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