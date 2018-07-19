Рафаилов: Переход Опанасенко в Коньяспор пока незавершен

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов сообщил, что переход игрока луганского клуба Евгения Опанасенко в турецкий Коньяспор еще незавершен.

"Хочу сразу начать с ситуации с трансфером Евгения Опанасенко. Пока документально этот переход не завершен. Да, к нам поступило предложение от турецкого клуба Коньяспор и мы отпустили игрока для прохождения медобследования. Но трансферные договоры еще не подписаны. Я думаю, наши турецкие партнеры поспешили, сразу же представив игрока. Это непорядочно.

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Хотя поступило предложение, и оно было достаточно хорошим. А если предложение действительно интересное и для футболиста, и для клуба, то мы всегда готовы пойти и пойдем навстречу игроку. Мы понимаем, что он уже достаточно возрастной футболист и у него появился шанс заработать денег больше, чем он может заработать в Украине.

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Когда будут соблюдены все договорные обязательства с турецкой стороны, Женя перейдет в этот клуб. Поэтому мы сейчас ждем подписи трансферного контракта. Но, с большей долей вероятности, как это принято сейчас говорить, Евгений Опанасенко станет игроком турецкого клуба", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.