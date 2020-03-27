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Рафаилов: Контракта с Зарей у меня никогда не было

18:54 70 Читати українською
Рафаилов: Контракта с Зарей у меня никогда не было
Сергей Рафаилов / фото из открытых источников

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал свое увольнение из луганского клуба.

"Заявление я написал сам, уйти из клуба – это моя инициатива. Контракта с Зарей у меня никогда не было. А что касается того, что якобы не продавались игроки, то это бред. На сегодняшний день можно было продать полкоманды игроков, на которых есть большой спрос. Вопрос, хочет ли их продавать руководство", – цитирует Рафаилова Footboom.

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Напомним, Рафаилов покинул Зарю 26 марта. По слухам, причиной такого решения стали разногласия Рафаилова с владельцем клуба Евгением Геллером.

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