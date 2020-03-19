Рафаилов отреагировал на информацию о своей отставке

Все еще генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов прокомментировал новость о своем вероятном уходе из клуба.

Функционер не опроверг информацию о своей отставке в комментарии Tribuna.

Рафаилов покидает Зарю, – СМИ

"Пока я работаю в Заре. Об остальном узнаете позже. Больше комментировать не буду", – заявил Рафаилов.

Напомним, что об отставке гендиректора медиа сообщили в четверг днем. Заявление на увольнение уже якобы подано, а окончательно менеджер уйдет из клуба в конце апреля. На своем посту Сергей Рафаилов работает с осени 2009-го.

"Я застряг у шахті – дуже сильно злякався". Як Сергій Рафаїлов розкритикував Горбачова, працював гірником і ледь не загинув