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Рафаилов отреагировал на информацию о своей отставке

18:09 317 Читати українською
Рафаилов отреагировал на информацию о своей отставке
Сергей Рафаилов / ФК Заря

Все еще генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов прокомментировал новость о своем вероятном уходе из клуба.

Функционер не опроверг информацию о своей отставке в комментарии Tribuna.

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"Пока я работаю в Заре. Об остальном узнаете позже. Больше комментировать не буду", – заявил Рафаилов.

Напомним, что об отставке гендиректора медиа сообщили в четверг днем. Заявление на увольнение уже якобы подано, а окончательно менеджер уйдет из клуба в конце апреля. На своем посту Сергей Рафаилов работает с осени 2009-го.

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Заря Заря Сергей Рафаилов
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