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Рафаилов: О весе Зари в Европе должны говорить не только трансферы, но и результаты команды

12 июля 22:33 60 Читати українською
Рафаилов: О весе Зари в Европе должны говорить не только трансферы, но и результаты команды
Сергей Рафаилов / Фото из соцсетей

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, какие перспективы открывает команде трансфер Андрея Лунина в Реал.

"О весе клуба в Европе должны говорить не только трансферы, но и результаты команды. Пока Заря этим похвастаться не может, но мы стремимся к тому, чтобы быть признанными среди конкурентоспособных европейских клубов.

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Почему Лунин перешел в Реал, а не в Наполи? Потому что от Реала поступило более выгодное предложение. К тому же мы учитывали и желание самого футболиста.

Стоит ли продавать украинских талантов в европейские клубы? Чтобы у нас развивался футбол, отечественные клубы обязаны зарабатывать, а не ждать какого-то дядю, который сегодня профинансирует команду, а завтра – нет", – рассказал Рафаилов изданию Команда1.

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Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Сергей Рафаилов Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы чемпионата Украины Заря Заря
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