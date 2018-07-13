Рафаилов: О весе Зари в Европе должны говорить не только трансферы, но и результаты команды

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, какие перспективы открывает команде трансфер Андрея Лунина в Реал.

"О весе клуба в Европе должны говорить не только трансферы, но и результаты команды. Пока Заря этим похвастаться не может, но мы стремимся к тому, чтобы быть признанными среди конкурентоспособных европейских клубов.

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Почему Лунин перешел в Реал, а не в Наполи? Потому что от Реала поступило более выгодное предложение. К тому же мы учитывали и желание самого футболиста.

Стоит ли продавать украинских талантов в европейские клубы? Чтобы у нас развивался футбол, отечественные клубы обязаны зарабатывать, а не ждать какого-то дядю, который сегодня профинансирует команду, а завтра – нет", – рассказал Рафаилов изданию Команда1.

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