"Опять бомба... Главные бомбы впереди. Никто из лидеров Зари не хочет продлевать контракты. Эту проблему, конечно, можно решить. Тремя способами. Выплатить долги и договориться о новых условиях, или оставить все, как есть, доиграть сезон, а летом вернуться к разговору.

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Можно отпустить футболистов за какие-то деньги. Но все пока идет как обычно: угрозы перевода в дубль, бег по кругу, отказ брать на сборы. Все-таки, думаю, что все решится. Авторитет Скрипника очень силён.

А вот другая бомба рискует подорвать клуб. Дело Виллиана еще не закончилось. Бразильцы под жесточайшим давлением перечислили деньги Заре, но клуб никогда не был окончательным получателем, процентов – да. Позиции бразильского агентства очень сильны. Так что продолжение следует.

А там платы или запрет на регистрацию футболистов, штрафы, снятие очков, недопуск в еврокубки, лишение профессионального статуса. В Европе кидал не любят", – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, осенью Крузейро наконец выполнил свои обязательства перед Зарей и полностью рассчитался за трансфер Виллиана Гомеса, выплатив луганскому клубу около 1,4 млн евро. К слову, Виллиан никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Крузейро в 2013 году. В момент перехода его права передали Заре, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко. Интересно, что еще в июне 2017-го игрок перешел в Палмейрас.

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