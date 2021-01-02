Рафаилов: Никто из лидеров Зари не хочет продлевать контракты
Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов продолжает раскрывать тайны луганского клуба.
"Опять бомба... Главные бомбы впереди. Никто из лидеров Зари не хочет продлевать контракты. Эту проблему, конечно, можно решить. Тремя способами. Выплатить долги и договориться о новых условиях, или оставить все, как есть, доиграть сезон, а летом вернуться к разговору.
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Можно отпустить футболистов за какие-то деньги. Но все пока идет как обычно: угрозы перевода в дубль, бег по кругу, отказ брать на сборы. Все-таки, думаю, что все решится. Авторитет Скрипника очень силён.
А вот другая бомба рискует подорвать клуб. Дело Виллиана еще не закончилось. Бразильцы под жесточайшим давлением перечислили деньги Заре, но клуб никогда не был окончательным получателем, процентов – да. Позиции бразильского агентства очень сильны. Так что продолжение следует.
А там платы или запрет на регистрацию футболистов, штрафы, снятие очков, недопуск в еврокубки, лишение профессионального статуса. В Европе кидал не любят", – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, осенью Крузейро наконец выполнил свои обязательства перед Зарей и полностью рассчитался за трансфер Виллиана Гомеса, выплатив луганскому клубу около 1,4 млн евро. К слову, Виллиан никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Крузейро в 2013 году. В момент перехода его права передали Заре, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко. Интересно, что еще в июне 2017-го игрок перешел в Палмейрас.
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