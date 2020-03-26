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Рафаилов попрощался с Зарей – неожиданные причины увольнения гендиректора луганчан

17:14 75 Читати українською
Рафаилов попрощался с Зарей – неожиданные причины увольнения гендиректора луганчан
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

С уходом из Зари одиозного гендиректора Сергея Рафаилова закончилась целая эпоха в истории луганского клуба.

Как известно, 26 марта стал последним днем ​​для Сергея Рафаилова в должности генерального директора Зари. Об этом на днях заявил сам руководитель клуба, хотя официально отставка до сих пор не подтверждена. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009 года, поэтому его уход, о котором стало известно еще 19 марта, стал неожиданностью.

Рафаилов подтвердил уход из Зари

Ранее СМИ сообщали, что причиной такого решения стали разногласия Рафаилова с Евгением Геллером. По информации издания Tribuna, главная претензия владельца клуба – в последнее время Заря продала мало игроков, а Геллер не хочет тратить свои деньги на клуб. Собственно после этого Рафаилов и написал заявление на увольнение, а 26 марта попрощался с коллегами. К слову, сейчас в Заре есть долги по зарплатам за несколько месяцев.

Отметим, одним из кандидатов на вакантную должность называют экс-президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона.

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Сергей Рафаилов Евгений Геллер Заря Заря
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