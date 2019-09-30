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Рафаилов назвал самое дорогое приобретение Зари

14:04 269 Читати українською
Рафаилов назвал самое дорогое приобретение Зари
Владислав Кабаев / ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов расхвалил хавбека Владислава Кабаева.

37’ Павел Ксёнз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарий Русин 53’
Богдан Леднев 73’
Владислав Кабаев 80’
Назарий Русин 87’
37’ Павел Ксёнз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарий Русин
73’ Богдан Леднев
80’ Владислав Кабаев
87’ Назарий Русин

"Хорошо, что он не получил травму. Потому что в повторе было видно, что нарушение было очень опасным. Сзади. Двумя ногами. Хорошо, что обошлось без травм.

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На мой взгляд, Владислав Кабаев – очень хороший футболист. В истории нашего клуба он – самое дорогое приобретение. Ни за одного другого футболиста в свое время мы столько не платили, как за Кабаева. Он уже оправдывает и в дальнейшем будет оправдывать понесенные на него затраты", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

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Сергей Рафаилов Олимпик - Заря Владислав Кабаев Владислав Кабаев Заря Заря Олимпик Олимпик
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