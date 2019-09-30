Рафаилов назвал самое дорогое приобретение Зари

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов расхвалил хавбека Владислава Кабаева.

"Хорошо, что он не получил травму. Потому что в повторе было видно, что нарушение было очень опасным. Сзади. Двумя ногами. Хорошо, что обошлось без травм.

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На мой взгляд, Владислав Кабаев – очень хороший футболист. В истории нашего клуба он – самое дорогое приобретение. Ни за одного другого футболиста в свое время мы столько не платили, как за Кабаева. Он уже оправдывает и в дальнейшем будет оправдывать понесенные на него затраты", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

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