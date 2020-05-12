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Рафаилов назвал причины увольнения Вернидуба из Зари

22:19 94 Читати українською
Рафаилов назвал причины увольнения Вернидуба из Зари
Юрий Вернидуб и Сергей Рафаилов / Фото ФК Заря

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал об увольнении Юрия Вернидуба из тренерского кресла луганского клуба.

"Есть такая фраза, что человек "сгорел" на работе. А Юрий Вернидуб просто выгорел. Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую ​​фразу: "Мы же делаем все как всегда". Мне стало понятно, что мы остановились.

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У Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировку. Вернидуб еще достаточно молодой, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе", – рассказал Рафаилов для программы Вацко Live.

Напомним, Юрий Вернидуб попрощался с Зарей летом 2019-го, проработав в луганском клубе 8 лет. Сейчас украинский специалист возглавляет солигорский Шахтер.

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Теги
Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Сергей Рафаилов
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