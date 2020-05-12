Рафаилов назвал причины увольнения Вернидуба из Зари

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал об увольнении Юрия Вернидуба из тренерского кресла луганского клуба.

"Есть такая фраза, что человек "сгорел" на работе. А Юрий Вернидуб просто выгорел. Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую ​​фразу: "Мы же делаем все как всегда". Мне стало понятно, что мы остановились.

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У Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировку. Вернидуб еще достаточно молодой, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе", – рассказал Рафаилов для программы Вацко Live.

Напомним, Юрий Вернидуб попрощался с Зарей летом 2019-го, проработав в луганском клубе 8 лет. Сейчас украинский специалист возглавляет солигорский Шахтер.

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