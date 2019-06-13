Рафаилов: Комитет этики и честной игры должен отстранить все УАФ

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов считает, что для дисквалификации игроков Олимпика необходимы судебные решения.

"Мне непонятно, чем занимаются люди в федерации. На основании чего было принято решение о том, чтобы отстранить от футбола 40 человек? Я не являюсь адвокатом Олимпика. Да, дыма без огня не бывает, но не могут быть отстранены сразу 40 человек. Нет судебного решения.

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Да, есть закон, который запрещает делать ставки на фиксированные результаты спортивных соревнований. Однако должно быть проведено расследование, должен быть проведен суд и уже на его основании можно говорить, кто виноват конкретно. Где эти решения?

Исходя из логики этот честный комитет (Комитет этики и честной игры, – прим.) Должен отстранить все федерацию. Очень часто мы слышим об обысках в федерации, о следственных действиях. А количество журналистских расследований и телевизионных передач о проблемах сотрудников федерации зашкаливает.

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Можно временно отстранить от футбола некоторых людей, пока суд не докажет их вину или невинность. Но самореклама стояла во главе всего этого дела", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.