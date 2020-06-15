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Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, что Заре будет трудно – говорить о Лиге чемпионов рано

20:19 28 Читати українською
Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, что Заре будет трудно – говорить о Лиге чемпионов рано
Сергей Рафаилов / Фото ФК Заря

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов озвучил неутешительный прогноз относительно дальнейшего развития луганского клуба.

"Оценку моей работы будут давать другие, я не любитель. Единственное скажу – я ушел из клуба, когда он был на втором месте.

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Я бы хотел, чтобы люди, которые там работают сегодня и будут работать завтра, держали эту марку и находились на том же месте, не опускались ниже призовых мест, мест, дающих право участвовать в групповых этапах Лиги Европы. О Лиге чемпионов еще рано, наверное, говорить. Я не Ванга. Не могу сказать, что будет с клубом, но, по моему мнению, будет очень трудно", – подытожил Рафаилов в комментарии ПроФутболу.

Напомним, генеральный директор покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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