Рафаилов: Говорят, что со следующего сезона УАФ передает все права на трансляцию в УПЛ, все это делается под "Шахтер ТВ"

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о судьбе телевизионных прав на матчи УПЛ на следующий сезон.

"Завтра состоится совещание клубов участников УПЛ, и одним из пунктов повестки будет уже пресловутый и легендарный вопрос о едином телевизионном пуле. Интересно, президент Премьер-лиги уйдет в отставку?

В своей тронной речи он говорил, что уйдет в отставку, если этот самый пул не будет создан. Или у нас, как всегда, пацан сказал, пацан сделал, а если не сделал, то снова сказал.

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Что они задумали? Говорят, что со следующего сезона УАФ передает все права на трансляцию УПЛ. Вот я думаю, как можно передать кому-то то, что тебе не принадлежит. Есть такой закон "О защите интеллектуальной собственности", правда в Украине он несколько размыт, но хорошие юристы смогут в этом разобраться.

И что интересно, все это делается под "Шахтер ТВ". А платить они не хотят. Денисов говорит, что не выгодно показывать футбол, если его послушать, то завтра клубам надо будет доплачивать ему за трансляции матчей.

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Я считаю, что невыгодно – не показывайте. И еще никто из этих деятелей мне не ответил на вопрос: почему в Польше, Венгрии, Швеции и даже на Кипре эти самые права в разы дороже", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.