toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЮВЕНТУС - МИЛАН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Рафаилов: Будет ли существовать Заря – решит президент

20:26 97 Читати українською
Рафаилов: Будет ли существовать Заря – решит президент
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал финансовую ситуацию в луганском клубе.

"Об этом надо спросить у президента клуба Евгения Геллера. Только он знает, будет ли существовать Заря дальше и зависит ли это от того, выйдет ли команда в групповой турнир Лиги Европы, и вообще будет ли играть в еврокубках.

Заря благодаря деньгам за Виллиана Гомеса покрыла двухмесячный долг перед собственными игроками

Президент Зари – народный депутат Украины, он заполнял свою декларацию, поэтому оттуда можно узнать, есть ли у него финансовые возможности поддерживать Зарю.

Зарплату за февраль удалось выплатить за счет трансфера Виллиана Гомеса в Крузейро. А март, насколько мне известно, еще не закрыт. Хотя, мне некорректно комментировать эту тему, учитывая, что я уже не работаю в Заре", – сказал Рафаилов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о возможном прекращении существования Зари: будто бы президент клуба, который уже несколько лет не финансирует команду, намекнул, что только выход в групповую стадию еврокубков позволит луганчанам получить средства для функционирования команды.

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"

blog_ava
"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец
13:12
623
Теги
Заря Заря футбольные финансы Гомес Вілліан Гомес Вілліан Сергей Рафаилов Евгений Геллер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Ювентус
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук