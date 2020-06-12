Рафаилов: Будет ли существовать Заря – решит президент

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал финансовую ситуацию в луганском клубе.

"Об этом надо спросить у президента клуба Евгения Геллера. Только он знает, будет ли существовать Заря дальше и зависит ли это от того, выйдет ли команда в групповой турнир Лиги Европы, и вообще будет ли играть в еврокубках.

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Президент Зари – народный депутат Украины, он заполнял свою декларацию, поэтому оттуда можно узнать, есть ли у него финансовые возможности поддерживать Зарю.

Зарплату за февраль удалось выплатить за счет трансфера Виллиана Гомеса в Крузейро. А март, насколько мне известно, еще не закрыт. Хотя, мне некорректно комментировать эту тему, учитывая, что я уже не работаю в Заре", – сказал Рафаилов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о возможном прекращении существования Зари: будто бы президент клуба, который уже несколько лет не финансирует команду, намекнул, что только выход в групповую стадию еврокубков позволит луганчанам получить средства для функционирования команды.

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