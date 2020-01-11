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Рафаилов: Бесплатных футболистов не бывает

11 января 09:50 334 Читати українською
Рафаилов: Бесплатных футболистов не бывает
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал о механизме трансферной политики клуба.

"Что такое переход футболиста из одной команды в другую? Это решение целого ряда вопросов. И, в большей степени, их выдвигают футболист и его агент. Все должно сойтись. И продолжительность контракта, и зарплата, и быт, и здоровье футболиста, и наличие игрового времени.

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Хочу отметить главное: бесплатных футболистов не бывает. В любом случае мы платим за подготовку футболиста. Часто этот платеж бывает гораздо серьезнее трансферной стоимости этого игрока. Иногда проще заплатить трансферную стоимость, чем деньги за подготовку. Повторю еще раз: не бывает бесплатных футболистов. Бывают договоренности, да. Когда, например, клуб заплатит. Или сейчас, или со следующего трансфера.

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Есть критерии, которые я обсуждаю с главным тренером относительно того, какой футболист нам нужен. Мы смотрим возраст, антопометрию, и, обязательно, через специальные программы смотрим его игры, количество его матчей. Бывает такое, что футболиста предлагают сейчас, он вроде и неплохой, но у него последняя официальная игра датирована весной 2018 года.

Подводя итог, скажу: когда все договоренности достигнуты, тогда футболист появляется в нашем клубе. Самое важное в том, чтобы этот футболист был нужен тренеру", – цитирует Рафаилова официальный сайт клуба.

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