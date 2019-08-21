Рафаилов – о телепуле: УПЛ не пойдет в CAS - будут пытаться ломать через колено

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал заявление президента УПЛ Томаса Гримма о намерении подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по делу о едином телепуле.

"Судиться? Я жду, когда они подадут в суд. Там очень много интересных моментов. Не думаю, что человек, который приезжает на три дня на гастроли в Украину, знает украинские законы или хотя бы читал их.

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Я ему открыто сказал: "Вы зачем заняли эту должность? Интересы клубов защищать или свои амбиции продвигать?". У меня такое впечатление, что это его личные амбиции. Он сказал, что будет пул. Но пула не будет. Потому что в таком виде, как его предлагают нам, он неприемлем.

Пусть он докажет, что является владельцем телеправ. На каком основании? Пока что его позиция базируется лишь на голосовании. Доказать, что владельцем телевизионных прав на матчи является кто-то, кроме клубов, думаю, не получится. Пусть он почитает украинские законы. Там очень много слабых мест у них. У нас позиция сильнее, и мы это докажем.

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Лозанна? Я не понимаю, как это может быть. Это экономические вопросы. Думаю, это дело хозяйственного суда. Мы тоже пойдем, но в суд общей юрисдикции. Тогда и посмотрим, кто от этого выиграет. Не пойдут они в суд. Будут пытаться ломать через колено. Уверен, что в суд не пойдут. У них очень слабая позиция", – сказал Рафаилов в эфире FootballHub.