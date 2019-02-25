Рафаилов – о ссылке Гордиенко в дубль: У нас агентские схемы не проходят

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов резко прошелся по полузащитнику Артему Гордиенко.

"Знаете, я футболистам говорю, чтобы они советовались, когда выбирают себе агентов. Если не со мной, то с тренером. Эти схемы, которые придумывают агенты, обещают футболистам "все порешать", забрать игрока бесплатно, они где-то и проходят, но не у нас.

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Артем принес очень много пользы клубу, он порядочный человек, но в этой ситуации... Это не его решение. Это решение тех людей, которые вокруг него, и хотели заработать на этом. Но и клуб же должен что-то зарабатывать? Мы приняли такое решение. Ему предложили новый контракт, я знаю, что его зарплата была бы выше, чем в том клубе, куда он собрался. Он думает, что я не знаю, что это за клуб, но я знаю", – рассказал Рафаилов в комментарии FootballHub.

На уточняющий вопрос журналистов гендиректор Зари сообщил, что Гордиенко интересуется украинский клуб. Напомним, что хавбек не хочет продлевать контракт с Зарей и стремится покинуть луганский клуб, за что был исключен из заявки на УПЛ и переведен в дубль.

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