"Я не уехал из Украины из-за нападений, как в 2014 году. Это глупости. Я уже взрослый независимый человек. Не хочу, чтобы мне указывали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском языке хорошо говорю.

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Мне не раз приходилось лицом к лицу встречаться с опасностью, но я никогда ни за чьими спинами не прятался. Всегда выходил вперед, поэтому не в этом причина", – сказал Рафаилов в интервью SportArenaTV.

Напомним, Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора Зари в марте 2020 года. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009-го.

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