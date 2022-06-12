Ради Зидана ПСЖ идет на уступки, которые принесут выгоду сборной Франции
Парижане очень хотят, чтобы новым главным тренером стал Зинедин Зидан.
Недавно во время своей поездки в Катар Зидан обсудил с руководством ПСЖ перспективы своего назначения на должность, которую официально до сих пор занимает Маурисио Почеттино. Экс-наставник Реала выторговал роскошные условия, утверждает Mundo Deportivo.
ПСЖ уже сообщил Почеттино об увольнении, но вопрос преемника остается открытым
По информации источника, Зидан подпишет с ПСЖ контракт на три сезона. В соглашении будет прописано, что Зинедин сможет совмещать работу с должностью в сборной Франции. Зизу надеется возглавить свою национальную команду после ЧМ-2022.
Кроме того, власти Катара, которым фактически и принадлежит ПСЖ, готовят щедрый спонсорский контракт для сборной Франции.