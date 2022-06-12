Парижане очень хотят, чтобы новым главным тренером стал Зинедин Зидан.

Недавно во время своей поездки в Катар Зидан обсудил с руководством ПСЖ перспективы своего назначения на должность, которую официально до сих пор занимает Маурисио Почеттино. Экс-наставник Реала выторговал роскошные условия, утверждает Mundo Deportivo.

ПСЖ уже сообщил Почеттино об увольнении, но вопрос преемника остается открытым

По информации источника, Зидан подпишет с ПСЖ контракт на три сезона. В соглашении будет прописано, что Зинедин сможет совмещать работу с должностью в сборной Франции. Зизу надеется возглавить свою национальную команду после ЧМ-2022.

Кроме того, власти Катара, которым фактически и принадлежит ПСЖ, готовят щедрый спонсорский контракт для сборной Франции.