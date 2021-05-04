"Ради Конте я готов сражаться до смерти. Нам не удалось поработать вместе в Челси, но я всегда считал, что добьюсь прогресса после того, как ушел из Манчестер Юнайтед к нему. Антонио четко сказал мне: "Если ты не работаешь на тренировках, то ты не играешь". Для развития карьеры важно встречать людей, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают. Такое случалось с настоящими чемпионами – Это'О, Дрогба, Анри.

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Я рад не только за всех фанатов Интера в мире, но и за команду, за тренера, за клуб, за президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы с Интером начали победный цикл", – поделился Лукаку в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Интер досрочно стал чемпионом Италии, прервав 9-летнюю гегемонию Ювентуса в Серии А. Этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10.

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