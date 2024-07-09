"Я определенно спокоен в плане защиты сборной Франции. У меня были сомнения по поводу Упамекано и Кунде, которые провели не самый выдающийся сезон, но в целом оборона у нас надёжная. Однако не стоит забывать, что оборона - это коллективная работа. За неё отвечают не только четыре защитника и вратарь. Это касается также полузащиты и в меньшей степени – атаки. Нынешняя команда немного напоминает мне сборную Франции, которая играла в Англии на Евро-1996, где мы часто побеждали по пенальти (однажды – против Нидерландов, – прим.) и также были выбиты по пенальти в полуфинале. Но, как и все, я разочарован тем, как мы играем в атаке.

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Также я вспоминаю ЧМ-2002. Мы играли на Мундиале с Джибрилем Сиссе, Тьерри Анри и Давидом Трезеге — все трое были лучшими бомбардирами в своих лигах во Франции, Англии и Италии — и мы не забили ни одного гола. Так что это не первый раз. Нынешним игрокам предстоит найти алхимию, чтобы это сработало.

Но если мы посмотрим на отдельных игроков, я думаю, что есть реальная проблема Килиана Мбаппе. Если ты травмирован и не можешь играть на 100%, а только на 50%, тогда тебе не следует играть. В этом случае ты не делаешь хорошо ни сборной, ни себе – тебя критикуют, ты не демонстрируешь свой лучший уровень. Я не вижу смысла в том, чтобы Мбаппе играл при готовности в 50% – я думаю, что Брэдли Барколя справился бы лучше.

Вторая проблема сборной Франции – Усман Дембеле – я называю его игру "Какой позор!". У меня просто нет слов. Он как Лерой Сане в сборной Германии – есть игроки, которые получают мяч, а потом ничего не происходит.

Что касается Гризманна, я думаю, что он устал. Я думаю, что выдающийся сезон, который он провел в Атлетико, измотал его. Возможно, Дешаму стоит подумать над изменением состава. Я знаю, что против Испании мы будем играть на контратаках, так что, возможно, Жиру не самый подходящий игрок для такой игры. Но, возможно, есть вещи, которые можно попробовать – есть еще Коман.

В глубине души я, конечно, поддерживаю Францию, – но ради футбола я хочу, чтобы в финале встретились Испания и Нидерланды", – цитирует Лебёфа Get Football News France.

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