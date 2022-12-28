"У людей, занимающихся трансферной политикой ПСВ, есть шорт-листы. Я думаю, что Цыганков – один из кандидатов, которые могут заменить Коди Гакпо. На самом деле брать футболиста, еще не игравшего в Европе, гораздо сложнее, чем взять игрока, который выступает, например, в чемпионате Нидерландов.

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Все зависит от нескольких факторов: цена и стадия переговоров с другими игроками, как Эспер Карлссон из АЗ и Ола Брюнхильдсен из Мольде. Эти два кандидата важны в переговорной стадии. У ПСВ точно есть определенный список футболистов, которых они хотели бы видеть у себя. Я не уверен, что Цыганков является приоритетной покупкой. Если цена на него будет высокой, то конечно ПСВ его не купит.

Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ и смог заиграть в Европе. Я рад, что он пока не продлил контракт с Динамо. Было бы здорово, если бы он перешел в европейский чемпионат. Заменить гакпо возможно, но адаптация, язык, менталитет, другие партнеры играют свою роль. Насколько я вижу, нидерландские клубы часто берут игроков, уже адаптированных к европейскому чемпионату", – цитирует Левченко FanDay .

Напомним, Гакпо перебрался в Ливерпуль за около 50 миллионов евро. На его место главными претендентами являются Карлссон из АЗ или Брюнхильдсен из Мольде.

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