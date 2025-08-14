Обновленная версия автобиографии Зинченко будет опубликована 14 августа. Александр расскажет о войне в Украине, потере места в стартовом составе Арсенала и отсутствии трофеев у лондонцев в сезоне 2024/25.

"В отличие от предыдущего года травмы не были причиной. Небольшая проблема с икроножной мышцей не позволила мне выходить на поле в сентябре, но в остальном я был в форме большую часть кампании.

Я фактически вообще не был в стартовом составе, за исключением нескольких отдельных матчей. С личной точки зрения, это был, безусловно, худший сезон, который я когда-либо переживал как профессионал. Футболист, который не играет – ничто.

Одно дело, когда твое тело тебя подводит. Такое может случиться. Но с переходом от одного из опытных игроков команды к неиспользованному запасному игроку намного тяжелее справиться. Ощущение отторжения, которое вы испытываете, если ваш тренер больше не верит в вас, может выбить вас из колеи, даже если вы самый стойкий человек на планете.

Сидеть на скамейке запасных в АПЛ за очень щедрую зарплату, очевидно, все еще является привилегией, такой проблемой, на которую миллиарды людей на этой планете мгновенно променяли бы свою гораздо более тяжелую жизнь. Поверьте мне, как украинец, я понимаю это. Каждую минуту.

Но каждый футболист начал играть, потому что любит играть. Без этого теряется большая часть вашей жизни. Представьте себе этого маленького мальчика, который посвятил все свое существование тому, чтобы стать хорошим в чем-то одном, а потом в 28 лет обнаруживает, что он, по сути, больше не нужен, что есть другие, кто может сделать эту работу за него. Это неприятное ощущение.

Влада (жена – прим.) не хочет показывать, что это на нее влияет, потому что боится еще больше меня расстроить. Но иногда маска спадает.

Однажды она взяла дочерей на матч. Ева, старшая, которой три с половиной года, сказала Лее: "Смотри, вот отец". Лея смотрит по всему полю, но не может меня найти. А потом Ева указала пальцем и сказала: "Нет, он не играет. Он на скамейке запасных".

Мне было очень больно это слышать. Мне стало стыдно. Я рад, что девушки еще не достигли того возраста, когда они контактируют с социальными сетями – им не приходится читать гадости про своего отца, который больше не может попасть в команду Арсенала.

Я профессионал, и моя работа продолжается. В Арсенале у нас нет много эго, каждый понимает свою роль, свои обязанности и ответственность. Я не тот парень, который приходит, показывает плохое лицо и распространяет плохие вибрации, я все еще пытаюсь поднять настроение несколькими шутками и заставить людей улыбаться. Я старался оставаться позитивным внутри.

Я выполнил все, что от меня просили, и был рад играть на любой позиции в составе запасных, заменяя следующих соперников на тренировках. Возможно, некоторые игроки могут отреагировать по-другому, они могут чувствовать себя униженными, делая вид, что они центральные защитники, когда они играют на позиции вингеров, или наоборот. Но не я. Меня это совсем не беспокоит. Я рассматриваю это как возможность научиться и показать, что я сделаю все необходимое, чтобы сыграть свою роль.

Майлз Льюис-Скелли играет на той же позиции, что и я, но мне все равно нужно признавать его талант, аплодировать ему и помогать ему, чтобы он хотя бы немного раскрыл свой потенциал.

Он побуждает меня стать лучшей версией себя и совершенствоваться. Такие требования на этом уровне. Если кто-то лучше тебя, тебя исключат. Нет другого выбора, кроме как держать голову прямо и смотреть вперед.

Он пришел и занял позицию левого защитника. Он особый талант. Такой хороший игрок. То, что он сделал, действительно невероятно.

Я сказал ему: "У тебя есть все. С твоими способностями ты будешь на самом высоком уровне в течение следующих 10 лет или даже больше, ты будешь одним из лучших игроков в мире, не только в клубе, но и в сборной.

Я слышал истории о том, как старшие игроки нападают на младших, чтобы защитить свою территорию, что-то вроде того, что можно увидеть в документальных фильмах о животных. Я никогда, никогда не буду подрывать авторитет своего товарища по команде. Это не про меня.

Я никогда не был игроком, который бежит к тренеру, жалуется или задает кучу вопросов. Я могу винить только себя. Если я не играю, значит, я недостаточно упорно работал, недостаточно делал, недостаточно хорошо играл.

Посмотрим, что будет в будущем. Потому что я все еще хочу играть в футбол. Я хочу наслаждаться игрой и возвращаться вечером с улыбкой на лице", – написал Зинченко в своей книге.

