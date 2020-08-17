Рац: Шахтер пройдет Интер и сыграет в финале с Севильей

"Смотрел матч Севильи с Манчестер Юнайтед, было интересно, кто будет соперником Шахтера в финале. Севилья – уже эксперт в этом турнире. Они много раз подряд выигрывали Лигу Европы, они знают, как себя вести.

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Вчера у Манчестер Юнайтед было много шансов, чтобы выиграть. Севилья – не лучший соперник, но до этого Шахтер должен попасть в финал. Но дончане очень сильная команда, которая может обыгрывать Интер, хотя это звучит громко. Это моё желание, но я смотрю, как выглядит Шахтер в данный момент, как они сыграли с Вольфсбургом и Базелем. Конечно, это команды не уровня Интера, но Шахтер достойно играет. У них есть силы, чтобы проходить миланцев.

По подбору игроков Шахтер точно не уступает Интеру, у них футболисты топ-уровня. Они уже доказали свои качества, многие из них могут играть в любой команде Европы. Мне нравится, как Шахтер играет как команда", – цитирует слова Раца ТК Футбол.

Напомним, матч Интер – Шахтер пройдет сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. Победитель поединка в финале Лиги Европы сыграет против Севильи. Эта игра пройдет в Кельне 21 августа.

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