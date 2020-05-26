Рац: Равных Шахтеру в Украине нет уже давно

Бывший защитник Шахтера и сборной Румынии Разван Рац признался, что для него значат выступления за украинский клуб.

"Шахтер – в моей ДНК, в моей крови, и так будет всегда! У меня еще есть фраза, что это не клуб, а стиль жизни. Это команда, в которую мечтают прийти и никто не хочет ее покидать. Я так считаю.

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Я с уважением отношусь к другим клубам, но равных Шахтеру в Украине нет уже очень давно. 15-16 лет это с отрывом лучшая команда в стране. В свое время мы достигли успеха и Европе, и я считаю, что когда-то ребята могут это достижение даже превзойти.

Чемпионат в последние годы тоже изменился: есть команды, скажем так, без больших традиций. Есть ряд клубов, которые добавляли турниру духа борьбы: Металлист, донецкий Металлург, Карпаты того времени... А все это важные составляющие для роста и, как следствие, больших результатов на европейской арене. Уровень чемпионата должен подниматься", – цитирует Раца официальный сайт Шахтера.

Напомним, Рац выступал за Шахтер с 2003 по 2013 год, за этот период Разван сыграл 253 матча, в которых забил 7 голов и отдал 34 ассиста. После окончания контракта с "горняками" румын перешел в Вест Хэм, за который сыграл 15 матчей. Позже Рац выступал за Райо Вальекано, ПАОК и Поле Тимишоару.

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