Рац имеет одну проблему, которая мешает стать тренером – экс-игрок Шахтера видит себя в другой роли

Бывший защитник Шахтера Разван Рац признался, что тренерская деятельность ему не по душе.

"У меня есть минус – терпение. Его слишком мало, и поэтому мне было бы очень трудно стать тренером. А наставник, который не готов ждать и хочет, чтобы все получилось сразу, вряд ли добьется успеха.

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Мне подходит административная работа. Безусловно, хочется быть рядом с футболом, потому что мне это близко. В свое время окончил факультет по спортменеджменту и несколько курсов по той же специальности. А вообще оптимально быть в менеджменте клуба и в то же время тренироваться с ребятами, но сложно сказать, насколько это в принципе возможно", – цитирует Раца официальный сайт Шахтера.

Напомним, последним клубом 38-летнего румына была Поли Тимишоара, которую он покинул в 2018-м.

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