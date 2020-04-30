"Работники супермаркетов рискуют больше нас": Ракитич хочет возобновления сезона, несмотря на опасность для здоровья

Полузащитник Барселоны признался, что хочет как можно скорее вернуться на футбольное поле.

Напомним, чемпионат Испании был остановлен после 27 туров. Лидирует Барселона, которая опережает Реал на 2 очка. До финиша Ла Лиги осталось 11 туров.

"Футбол – наша обязанность перед обществом давать людям ощущение единства, которое им сейчас так нужно. Лично я снова хочу играть в футбол. Мы должны понимать, что 100% гарантии избежать заражения нет ни у кого – как у футболистов, так и у обычных людей, которые вернутся на свои рабочие места.

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Те же работники супермаркетов рискуют даже больше, чем мы. Они берут на себя этот риск, и я хочу тоже взять его на себя. Понимаю, что для нас риск заразиться незначителен, поэтому мы должны быть солидарны с теми, кто борется за жизни людей с первых дней болезни.

Считаю, что у нас есть такой долг перед людьми. Мы, футболисты, имеем более высокий статус в обществе, чем большинство людей", – цитирует хорвата Marca.

К слову, Франция и Нидерланды официально завершили футбольный сезон. Близки к такому решению и в Бельгии.

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