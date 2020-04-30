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"Работники супермаркетов рискуют больше нас": Ракитич хочет возобновления сезона, несмотря на опасность для здоровья

22:53 11 Читати українською
"Работники супермаркетов рискуют больше нас": Ракитич хочет возобновления сезона, несмотря на опасность для здоровья
Иван Ракитич / Getty Images

Полузащитник Барселоны признался, что хочет как можно скорее вернуться на футбольное поле.

Напомним, чемпионат Испании был остановлен после 27 туров. Лидирует Барселона, которая опережает Реал на 2 очка. До финиша Ла Лиги осталось 11 туров.

"Футбол – наша обязанность перед обществом давать людям ощущение единства, которое им сейчас так нужно. Лично я снова хочу играть в футбол. Мы должны понимать, что 100% гарантии избежать заражения нет ни у кого – как у футболистов, так и у обычных людей, которые вернутся на свои рабочие места.

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Те же работники супермаркетов рискуют даже больше, чем мы. Они берут на себя этот риск, и я хочу тоже взять его на себя. Понимаю, что для нас риск заразиться незначителен, поэтому мы должны быть солидарны с теми, кто борется за жизни людей с первых дней болезни.

Считаю, что у нас есть такой долг перед людьми. Мы, футболисты, имеем более высокий статус в обществе, чем большинство людей", – цитирует хорвата Marca.

К слову, Франция и Нидерланды официально завершили футбольный сезон. Близки к такому решению и в Бельгии.

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Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич коронавирус
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