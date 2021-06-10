Болеть за "сине-желтых" будут не только украинцы.

Работники посольства США в Киеве / Фото из соцсетей

Работники посольства США в Украине сфотографировались в форме сборной Украины, поддержав команду Андрея Шевченко на фоне нытья россиян относительно лозунга "Героям слава".

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Фотографии в украинской экипировке работники диплматичного представительства опубликовалии на официальной странице в социальной сети Твиттер, подписав фото следующими словами: "С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!".

Напомним, Евро-2020 стартует уже завтра, 11 июня. Украина свой первый матч проведет в воскресенье, 13 июня, со сборной Нидерландов.

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