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Сотрудникам Барселоны задержали зарплату из-за неопределенности с трансфером Гризманна

13:23 23 Читати українською
Сотрудникам Барселоны задержали зарплату из-за неопределенности с трансфером Гризманна
Антуан Гризманн / ФК Атлетико

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн стал причиной задержки зарплаты сотрудникам каталонского клуба.

Барселона рассчитывала сегодня, 10 июля, выплатить Атлетико клаусулу Гризманна, чтобы француз уже в понедельник присоединился к тренировочному процессу команды.

Барселона рассчитывает оформить трансфер Гризманна до 12 июля

Правда, у каталонцев возникли трудности с переводом 120-миллионного транша. В частности, клуб не может договориться с банками, которые должны выступать гарантом сделки.

Финансовая неопределенность привела к тому, что Барселона выплатила июньскую зарплату своим сотрудникам с трехдневной задержкой, сообщает AS.

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны
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