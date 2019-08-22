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Работник ПСЖ оскорбил Неймара на базе клуба

00:45 79 Читати українською
Работник ПСЖ оскорбил Неймара на базе клуба
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар подвергается оскорблениям, даже находясь на базе клуба.

Неймар не может чувствовать себя защищенным, находясь на клубной базе ПСЖ. Когда бразилец шел к автомобилю, один из работников клуба начал кричать в адрес нападающего "корыстный".

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К тому же, человек продолжал выкрикивать оскарбление несколько раз, пока Неймар выезжал из базы ПСЖ на автомобиле. Инцидент был зафиксирован на камеру.

Напомним, Неймар не хочет выступать за французский гранд и стремится перейти в другой клуб. Приоритетным вариантом для бразильца является Барселона.

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