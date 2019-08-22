Работник ПСЖ оскорбил Неймара на базе клуба

Нападающий ПСЖ Неймар подвергается оскорблениям, даже находясь на базе клуба.
Неймар не может чувствовать себя защищенным, находясь на клубной базе ПСЖ. Когда бразилец шел к автомобилю, один из работников клуба начал кричать в адрес нападающего "корыстный".
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К тому же, человек продолжал выкрикивать оскарбление несколько раз, пока Неймар выезжал из базы ПСЖ на автомобиле. Инцидент был зафиксирован на камеру.
Напомним, Неймар не хочет выступать за французский гранд и стремится перейти в другой клуб. Приоритетным вариантом для бразильца является Барселона.
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