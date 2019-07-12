Работник Манчестер Юнайтед попал в больницу из-за передозировки

В лагере Манчестер Юнайтед на сборах в Австралии произошел досадный инцидент.

Манкунианцы временно потеряли одного из работников клуба, сообщает Daily Mail.

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В одном из австралийских отелей, где базируются "красные дьяволы", одному из представителей персонала МЮ стало плохо. Его сразу госпитализировали в местную больницу.

Стоит отметить, что пострадавшего выносили из отеля, закрыв ширмами от журналистов. По информации источника, у работника обнаружили передозировку неизвестными препаратами.

В клубе подтвердили госпитализацию, но детали инцидента не сообщили.

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