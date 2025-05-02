"В свое время говорили, что Бражко незаменим для Динамо, а сегодня мы видим, что это не так. У каждых футболистов есть спады.

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Разговоры о том, что на Бражка повлияло то, что его не продали в январе в Вулверхэмптон? Тогда надо работать так, чтобы тебя продали в Реал Мадрид. Доказывай это каждый день на тренировках и в матчах", – заявил Александр Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что в текущем сезоне Владимир Бражко отыграл 31 поединок за киевское Динамо. В активе 23-летнего полузащитника 5 голов и 4 ассиста.

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