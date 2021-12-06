"Работаю грузчиком в супермаркете": экс-хавбек сборной Украины не исключает возможности трудоустроиться в России
Бывший полузащитник "сине-желтых" Роман Максимюк признался, смог ли бы принять футбольное предложение из России.
"Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Это его слова, он четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в Зените. Каждый имеет свою позицию.
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Пошел бы я тренировать российский клуб? Понимаете, я работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия, и я бы хотел вернуться в футбол.
Вот скажите мне, почему наши гастарбайтеры пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого. Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил", – сказал Максимюк в интервью FanDay.
Напомним, за свою футбольную карьеру Роман успел поиграть в 13 клубах, среди которых Динамо, Днепр, Волынь, российский Зенит и казахские Атырау и Казахмыс. Попробовал он себя и в тренерском ремесле – работал с Волынью, Вересом и Тернополем.
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