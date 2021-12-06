"Юрий Вернидуб говорит, что отказал бы российским клубам. Это его слова, он четко сказал. Такова его позиция. Толик Тимощук выбрал другую позицию и сейчас помощник тренера в Зените. Каждый имеет свою позицию.

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Пошел бы я тренировать российский клуб? Понимаете, я работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия, и я бы хотел вернуться в футбол.

Вот скажите мне, почему наши гастарбайтеры пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого. Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как бы я поступил", – сказал Максимюк в интервью FanDay.

Напомним, за свою футбольную карьеру Роман успел поиграть в 13 клубах, среди которых Динамо, Днепр, Волынь, российский Зенит и казахские Атырау и Казахмыс. Попробовал он себя и в тренерском ремесле – работал с Волынью, Вересом и Тернополем.

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