Пока Лионель Месси не определился со своим будущим, его извечный соперник – Криштиану Роналду – уже готов к новым свершениям в сезоне 2020/21.

"Мои дух и амбиции как никогда высоки, когда я готовлюсь к своему третьему сезону в составе "бьянконери". Голы. Победы. Самоотверженность. Преданность делу. Профессионализм. Всеми моими силами, с бесценной помощью моих одноклубников и сотрудников Ювентуса мы снова работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир.

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Бить рекорды. Преодолевать препятствия. Выигрывать титулы и достигать личных целей. Делать больше и лучше снова и снова. Чтобы достичь большего и достичь успеха, несмотря на все проблемы, которые могут встретиться на нашем пути.

Превращать каждый год в лучшее приключение, и выигрывать все для наших болельщиков. Быть частью этой удивительной и уникальной страсти, которой является Ювентус, и жить, отвечая его истории, максимально поднимая свое имя, наши ценности и стандарты. Мы – Ювентус, мы чемпионы. Мы вернулись и стали сильнее, чем когда-либо. Мы рассчитываем на вас. Все вместе. До самого конца", – написал Роналду в своем Instagram под видеороликом с самыми яркими моментами Криштиану в прошлом сезоне.

К слову, в сезоне 2019/29 португалец сыграл 46 матчей в составе Ювентуса, отметившись 37 голами и 7 ассистов, но из командных трофеев добыл только чемпионство в Серии А.

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