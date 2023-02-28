Челси не планирует увольнять главного тренера Грэма Поттера и намерен дать ему время, чтобы изменить результаты.

В последних 15 матчах во всех турнирах Челси одержал только две победы под руководством Грэма Поттера. Три последние встречи с дортмундской Боруссией, Саутгемптоном и Тоттенхэмом завершились для лондонцев поражениями. Несмотря на кризис результатов, руководство "синих" не намерено увольнять главного тренера команды Грэма Поттера.

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Как информирует The Athletic, приглашая Поттера в лондонский клуб, боссы Челси с первого же дня рассматривали это назначение с учётом долгосрочной перспективы. Сообщается, что верхушка клуба полностью поддерживает тренера, контракт которого рассчитан на 5 лет.

В понедельник, 27 февраля, Поттер провёл первую тренировку перед субботним матчем с Лидсом. Согласно источнику, атмосфера на клубной базе была обычной.

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