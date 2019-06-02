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Рабьо ведет переговоры с Манчестер Юнайтед и Эвертоном – хавбек хотел перейти в Барселону

19:51 39 Читати українською
Рабьо ведет переговоры с Манчестер Юнайтед и Эвертоном – хавбек хотел перейти в Барселону
Адриен Рабьо / Reuters

Французский полузащитник Адриен Рабьо, похоже, не перейдет в Барселону, как это планировалось ранее.

24-летний француз ведет переговоры сразу с двумя английскими командами: Манчестер Юнайтед и Эвертоном, сообщает Get French Football News.

Арсенал вмешался в борьбу за Рабьо

Манкунианцы даже предложили Рабьо контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год и подписным бонусом в размере 5 миллионов евро. Хавбек еще не дал ответа на предложение.

Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

Напомним, контракт Рабьо с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ранее хавбек был отстранен от тренировок с главной командой из-за нежелания продлевать соглашение для перехода в Барселону.

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