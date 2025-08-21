После поражения Марселя от Ренна в матче 1-го тура Лиги 1 (0:1) Адриен Рабьо и Джонатан Роу устроили потасовку в раздевалке. Клуб решил избавиться от обоих игроков.

Рабьо после скандала в Марселе заинтересовал два гранда Серии А

"Адриен был больше, чем лидер. Он был сильнейшим звеном в команде, как с человеческой точки зрения, так и на поле. Я испытывал к нему не просто уважение, а симпатию. Это не изменится. Именно поэтому мы были еще больше шокированы тем, что такое произошло с таким игроком.

Такой игрок, как Рабйо... Не думайте, что я скажу: "Не волнуйтесь, я найду игрока сильнее Рабьо за десять дней трансферного окна". Это неправда. Я прекрасно знаю, какое влияние Адриен Рабьо оказал на наш сезон, я это уже не раз повторял. Кроме того, что он необыкновенный человек, он еще и потрясающий игрок, который вытаскивал нас в прошлом году, и я никогда этого не забуду.

В какой-то момент, я думаю, все люди склонны совершать ошибки. Но этот проступок оказался слишком серьезным для футбольного клуба. Я видел лица игроков, они были шокированы. Некоторые агенты звонили мне в течение трех дней, а игроки говорили: "Мы никогда не видели ничего подобного", – цитирует Бенатия RMC Sport.

