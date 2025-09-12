"Между нами ничего особенного. Мы написали друг другу после того, как он перешел в Болонью, а я – в Милан. В воскресенье увидимся на Сан-Сиро – будет приятно встретить его. Он хороший парень.

То, что произошло в Марселе, могло случиться где угодно, это не изменило наших отношений. Я буду рад его увидеть, и он также", – цитирует Рабьо GOAL.

Напомним, что Адриен Рабьо недавно перешел в Милан. 30-летний француз присоединился к итальянскому клубу за 10 миллионов евро с учетом бонусов, подписав контракт на три года. Возвращение в Серию A вновь объединило хавбека с Максом Аллегри, под руководством которого он успешно выступал в Ювентусе.

Трансфер Рабйо стал завершением непростой истории игрока в Марселе. После поражения от Ренна (0:1) в раздевалке произошла стычка между Рабйо и Джонатаном Роу. Руководство выставило обоих футболистов на трансфер: Рабйо оказался в Милане, а Роу – в Болонье. Теперь их ждет скорое воссоединение на поле, ведь уже в ближайшее воскресенье соперники встретятся на Сан-Сиро в рамках матча Серии А.

