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Рабьо пожаловался на ПСЖ в Лигу 1 за перевод в дубль

22 января 10:22 146 Читати українською
Рабьо пожаловался на ПСЖ в Лигу 1 за перевод в дубль
Адриен Рабьо / Фото reuters

Конфликт хавбека Адриена Рабьо с ПСЖ набирает все новые обороты.

Рабьо отказался продлевать контракт с ПСЖ, руководство клуба решило наказать игрока переводом в дубль. Адриена возмутили такие санкции, на что он пожаловался в Лигу 1 и в профсоюз игроков, сообщает GFFN.

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"Адриену должны позволить вернуться в первую команду, иначе к клубу могут быть применены санкции. ПСЖ не имеет права отправлять Рабьо в дубль, как и в ситуации с Бен-Арфа", – говорится в заявлении профсоюза.

Последний раз 23-летний хавбек появлялся на поле в составе первой команды парижан еще 11 декабря 2018 года.

В СМИ все чаще появляется информация о потенциальном трансфере Рабьо в Барселону.

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Теги
Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Адриен Рабьо Адриен Рабьо Барселона Барселона Лига 1
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