Марсель хочет распрощаться с полузащитником Адриеном Рабйо после его конфликта с Джонатаном Роу. Игроки устроили перепалку в раздевалке после поражения от Ренна (0:1), и даже попытки партнеров и членов штаба их разнять не остановили словесный конфликт и взаимные угрозы.

Де Дзерби принял решение по звезде Марселя – двое игроков едва не подрались после фиаско в Лиге 1

RMC Sport отмечает, что 30-летнего футболиста вряд ли удастся продать в кратчайшие сроки, но интерес к нему проявляют крупные клубы, в том числе Ювентус и Милан.

Рабьо уже играл в составе "бьянконери" с 2019 по 2024 год и ушел как свободный агент. В тот период времени он играл под руководством Массимилиано Аллегри, который сейчас тренирует Милан.

В сезоне 2024/25 Адриен провел 29 игр в Лиге 1 и забил 9 голов.

